Ряд крымских чиновников рискуют лишиться кресла – за саботаж

Публикации за 04.03.17

В Крыму ряд муниципальных чиновников рискуют лишиться кресла за саботаж распоряжений правительства республики. Об этом сегодня заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе традиционного субботнего совещания с представителями муниципалитетов рассматривался вопрос о выполнении поручения главы РК о проведении мониторинга договоров аренды земельных участков, градусловий, ограничений застройки земельных участков, выданных до 1 января 2015 года. По словам начальника главного контрольного управления аппарата Совета министров РК Елены Шевцовой, поручение в полном объеме не выполнено.

Сергей Аксёнов поручил министру строительства и архитектуры РК Сергею Кононову составить список архитекторов и специалистов земельной сферы, возглавляющих в администрациях соответствующие должности. «Как правило, архитектор и начальник земельного управления знает всё до каждого квадратного метра на своей территории. Тем более те, кто ещё с 2010 года, условно, находится на этой должности. Примем решения, особенно по тем, кто не предоставляет информацию, заменить руководителей отделов земельных и архитектурных управлений, которые работали в предыдущие годы и сейчас не предоставляют информацию. После согласования с главами администраций будут приняты соответствующие решения», – подчеркнул глава республики.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.03.17

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