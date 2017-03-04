NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 04.03.17

Иностранцы «ударят» по крымским дорогам советскими автомобилями

Иностранцы «ударят» по крымским дорогам советскими автомобилями

В Крыму в мае пройдет классик-ралли «Нахимов». В этом году в соревнованиях примут участие 30 спортсменов из России, Франции, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.

Как сообщили РИА в министерстве курортов и туризма РК, в течение двух дней участники ралли преодолеют трассы ЮБК, горного Крыма, Симферопольского района и Севастополя. Специальные этапы запланированы в окрестностях Ливадийского и Массандровского дворцов. Ознакомиться с автомобилями классических советских марок можно будет во время их стоянок на главных площадях Ялты, Алушты, Севастополя.

Напомним, что классик-ралли «Нахимов», в котором принимают участие только автомобили советского производства, проводится с 2015 года. В 2016 году в пробеге участвовали 1,5 десятка автомобилей 50-80-х годов. Протяженность маршрута по крымским дорогам составила 350 километров.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.03.17

Ряд крымских чиновников рискуют лишиться кресла – за саботаж. / В Крыму придумали, как сэкономить на ЕДДС. / В Белогорском районе Крыма введен карантин по африканской чуме свиней.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter