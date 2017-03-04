Иностранцы «ударят» по крымским дорогам советскими автомобилями

Публикации за 04.03.17

В Крыму в мае пройдет классик-ралли «Нахимов». В этом году в соревнованиях примут участие 30 спортсменов из России, Франции, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве курортов и туризма РК, в течение двух дней участники ралли преодолеют трассы ЮБК, горного Крыма, Симферопольского района и Севастополя. Специальные этапы запланированы в окрестностях Ливадийского и Массандровского дворцов. Ознакомиться с автомобилями классических советских марок можно будет во время их стоянок на главных площадях Ялты, Алушты, Севастополя.

Напомним, что классик-ралли «Нахимов», в котором принимают участие только автомобили советского производства, проводится с 2015 года. В 2016 году в пробеге участвовали 1,5 десятка автомобилей 50-80-х годов. Протяженность маршрута по крымским дорогам составила 350 километров.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.03.17

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