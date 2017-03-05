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Публикации за 05.03.17

Украинские радикалы начали блокаду железнодорожного сообщения с Россией

Украинские радикалы начали блокаду железнодорожного сообщения с Россией

Украинские радикалы, организовавшие торговую блокаду ДНР и ЛНР, в субботу заявили об открытии нового блокпоста.

«На товарной станции Конотоп было найдено несколько поездов из Российской Федерации, в том числе, с углем марки антрацит», – заявил «штаб блокады» в , сообщивший об открытии «нового редута». Железнодорожная станция Конотоп в Сумской области расположена в 70 км от границы с Россией. Именно отсюда радикалы решили начать блокаду транспортного сообщения с РФ.

В течение месяца планируется установить контроль над всеми восемью ключевыми железнодорожными пограничными переходами, по которым ведется торговля с Россией, сообщает РИА «Новости».

Напомним, транспортную блокаду Донбасса украинские радикалы начали в конце января. Это вызвало перебои с поставками антрацита, который добывается на неподконтрольных властям Украины территориях. В ответ самопровозглашенные республики ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, а в пятницу глава ДНР Александр Захарченко объявил торговую блокаду Киеву.

Из-за перебоев с поставками антрацита власти Украины ввели чрезвычайные меры в энергетике для экономии ресурсов. Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, горно-металлургическая промышленность страны из-за блокады Донбасса может потерять 3,5 миллиарда долларов валютной выручки, а 75 тысяч человек лишатся работы

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 05.03.17

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