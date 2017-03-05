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Крым

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Публикации за 05.03.17

Трехлетний крымчанин пропал, собирая подснежники

Трехлетний крымчанин пропал, собирая подснежники

В Крыму трехлетний мальчик отправился собирать подснежники и пропал.

Как сообщили РИА в СУ СКРФ по РК, вчера малолетних детей из села Синекаменка Белогорского района отправились собирать подснежники в лес в районе реки Беймурза.

Через полчаса двое старших обнаружили, что их спутник пропал. Они попытались самостоятельно найти малыша, но безуспешно. Тогда дети вернулись домой и рассказали родителям.

На поиски пропавшего ребенка отправились около 300 спасателей, полицейских и добровольцев. В поисках использовали квадрокоптер и беспилотный летательный аппарат.

Ребенка обнаружили сегодня утром спящим возле горной тропы в 3 километрах от села. Мальчик замерз, каких-либо ран или повреждений у него не обнаружено.

Ребенка доставили в Белогорскую центральную районную больницу с диагнозом «общее переохлаждение».

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 05.03.17

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