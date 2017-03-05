Магистраль «Москва – Киев» разблокирована

Публикации за 05.03.17

Ситуация с блокированием железной дороги в Конотопе урегулирована. Об этом заявили в пресс-службе «Укрзализныци» (УЖД).

Как уже сообщал «Новый День», украинские радикалы, организовавшие торговую блокаду ДНР и ЛНР, 4 марта заявили об открытии нового блокпоста.

«На товарной станции Конотоп было найдено несколько поездов из Российской Федерации, в том числе, с углем марки антрацит», – заявил «штаб блокады» в Facebook, сообщивший об открытии «нового редута». Железнодорожная станция Конотоп в Сумской области расположена в 70 км от границы с Россией. Именно отсюда радикалы решили начать блокаду транспортного сообщения с РФ. Сегодня с участниками блокады провели переговоры железнодорожники, представители правоохранительных органов и народные депутаты Украины.

«С депутатами и участниками блокирования железной дороги достигнут ряд договоренностей, – сообщили в УЖД. – В частности, железнодорожники договорились предоставлять раз в месяц народному депутату – участнику блокирование железной дороги информацию о перевозках грузов между Украиной и Россией. Кроме этого, все поезда на приграничной станции Хутор-Михайловский проходят необходимые процедуры пограничного и таможенного контроля. Участники блокады согласились не препятствовать движению поездов и покинуть место блокировки. Благодаря слаженной работе удалось оперативно урегулировать ситуацию и избежать существенных сбоев в графике движения поездов. Блокирование железной дороги не повлияло на движение пассажирских поездов».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 05.03.17

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