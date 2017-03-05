NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 05.03.17

Магистраль «Москва – Киев» разблокирована

Магистраль «Москва – Киев» разблокирована

Ситуация с блокированием железной дороги в Конотопе урегулирована. Об этом заявили в пресс-службе «Укрзализныци» (УЖД).

Как уже сообщал , украинские радикалы, организовавшие торговую блокаду ДНР и ЛНР, 4 марта заявили об открытии нового блокпоста.

«На товарной станции Конотоп было найдено несколько поездов из Российской Федерации, в том числе, с углем марки антрацит», – заявил «штаб блокады» в , сообщивший об открытии «нового редута». Железнодорожная станция Конотоп в Сумской области расположена в 70 км от границы с Россией. Именно отсюда радикалы решили начать блокаду транспортного сообщения с РФ. Сегодня с участниками блокады провели переговоры железнодорожники, представители правоохранительных органов и народные депутаты Украины.

«С депутатами и участниками блокирования железной дороги достигнут ряд договоренностей, – сообщили в УЖД. – В частности, железнодорожники договорились предоставлять раз в месяц народному депутату – участнику блокирование железной дороги информацию о перевозках грузов между Украиной и Россией. Кроме этого, все поезда на приграничной станции Хутор-Михайловский проходят необходимые процедуры пограничного и таможенного контроля. Участники блокады согласились не препятствовать движению поездов и покинуть место блокировки. Благодаря слаженной работе удалось оперативно урегулировать ситуацию и избежать существенных сбоев в графике движения поездов. Блокирование железной дороги не повлияло на движение пассажирских поездов».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 05.03.17

Российские моряки, захваченные нигерийскими пиратами, освобождены из плена. / Трехлетний крымчанин пропал, собирая подснежники. / Украинские радикалы начали блокаду железнодорожного сообщения с Россией.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter