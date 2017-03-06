Крымчане: Наши отельеры сошли с ума (СКРИН)

Публикации за 06.03.17

Крымских отельеров заподозрили в безумии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», известный Блогер Сергей Анашкевич собрался на выходные в Алушту и решил заглянуть на Booking. Каково было его удивление, когда он увидел цены на отдых в местных гостиницах: номер в одной из них стоил почти 70 тысяч рублей в сутки.

«Честно, я не понимаю, как можно быть настолько оторванным от реальности, чтобы выставлять ТАКУЮ цену за номер ... даже не в отеле. В типичном крымском курятнике: двухэтажной коробке во дворе частного дома на несколько «номеров». С безвкусной колхоз-стайл отделкой номеров из самых дешевых материалов в лучших традициях крымского отдыха: минимум комфорта за максимальные деньги», – написал блогер в своём жж. За такую цену Анашкевич ожидал увидеть конкурента супер вилл уровня «Крымского Бриза» или «Виллы Елены», но не тут-то было. В доказательство своих слов блогер выложил скрины, где отчётливо видно какой именно комфорт положен обладателю счастливого номера за 70 тысяч: «простенький ковролин, самые дешевые двери со строительного рынка, еще советские радиаторы под окнами и, конечно же, самая дешевая мебель». Одни читатели предположили, что столь высокая цена за апартаменты – это простая опечатка, за которую призвали наказать сайт бронирования. Другие же отметили: «Цена из-за завтрака. Свежепойманная барабулька, бифштекс из дельфина».

Между тем, по словам Анашкевича, «помешательство» началось не у всех отельеров, в той же Алуште можно снять номер от 1000 рублей. «Да нет, все ок. Есть здравомыслящие люди, нормальные цены на подобные гостевые дома выставляют».

Напомним, в начале года крымские отели сегмента «три звезды» выставили цены на предстоящий курортный сезон на 30% выше прошлогодних. Больше всего расценки взлетели на Западном побережье Крыма – до 57% в плюс к ценам 2016 года. На фоне возобновляющей чартеры Турции с лояльными ценами стремление Крыма повысить расценки выглядит не логичным. Эксперты предупреждают, Крым может лишиться значительной части туристов, если отельеры не снизят цены.

Алушта, Анастасия Зук

Алушта. Другие новости 06.03.17

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