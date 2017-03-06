NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 06.03.17

Крымчане: Наши отельеры сошли с ума (СКРИН)

Крымчане: Наши отельеры сошли с ума (СКРИН)

Крымских отельеров заподозрили в безумии.

Как передаёт корреспондент РИА , известный Блогер Сергей Анашкевич собрался на выходные в Алушту и решил заглянуть на Booking. Каково было его удивление, когда он увидел цены на отдых в местных гостиницах: номер в одной из них стоил почти 70 тысяч рублей в сутки.

Новый День: Крымчане: Наши отельеры сошли с ума (СКРИН)

«Честно, я не понимаю, как можно быть настолько оторванным от реальности, чтобы выставлять ТАКУЮ цену за номер ... даже не в отеле. В типичном крымском курятнике: двухэтажной коробке во дворе частного дома на несколько «номеров». С безвкусной колхоз-стайл отделкой номеров из самых дешевых материалов в лучших традициях крымского отдыха: минимум комфорта за максимальные деньги», – написал блогер в своём жж. За такую цену Анашкевич ожидал увидеть конкурента супер вилл уровня «Крымского Бриза» или «Виллы Елены», но не тут-то было. В доказательство своих слов блогер выложил скрины, где отчётливо видно какой именно комфорт положен обладателю счастливого номера за 70 тысяч: «простенький ковролин, самые дешевые двери со строительного рынка, еще советские радиаторы под окнами и, конечно же, самая дешевая мебель». Одни читатели предположили, что столь высокая цена за апартаменты – это простая опечатка, за которую призвали наказать сайт бронирования. Другие же отметили: «Цена из-за завтрака. Свежепойманная барабулька, бифштекс из дельфина».

Между тем, по словам Анашкевича, «помешательство» началось не у всех отельеров, в той же Алуште можно снять номер от 1000 рублей. «Да нет, все ок. Есть здравомыслящие люди, нормальные цены на подобные гостевые дома выставляют».

Новый День: Крымчане: Наши отельеры сошли с ума (СКРИН)

Напомним, в начале года крымские отели сегмента «три звезды» выставили цены на предстоящий курортный сезон на 30% выше прошлогодних. Больше всего расценки взлетели на Западном побережье Крыма – до 57% в плюс к ценам 2016 года. На фоне возобновляющей чартеры Турции с лояльными ценами стремление Крыма повысить расценки выглядит не логичным. Эксперты предупреждают, Крым может лишиться значительной части туристов, если отельеры не снизят цены.

Алушта, Анастасия Зук

Алушта. Другие новости 06.03.17

Четверть молочных продуктов в России являются фальсификатом. Население снижает потребление «молочки» из-за плохого качества. / 06 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / ДНР и ЛНР объявили о введении режима прекращения огня.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter