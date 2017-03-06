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Крым

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Публикации за 06.03.17

Президент Республики Сербской: волю крымчан, решивших войти в состав России, надо уважать.

Президент Республики Сербской: волю крымчан, решивших войти в состав России, надо уважать.

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что вопрос о присоединении Крыма к России решен, а антироссийские санкции больше навредили самой Европе.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», Милорад Додик, побывший в России с рабочим визитом, отметил двойные стандарты Запада в оценке результатов крымского референдума 2014 года.

«Запад не признает волю народа в Крыму, но при этом признает волю политической элиты в Косово, где референдум даже не проводился. Сложно предсказать действия Запада, который любит двойные стандарты», – цитируют «Известия» лидера Республики Сербской.

Напомним, что Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Многие страны, в том числе и Россия, не признали статус Косово как независимого государства.

Милорад Додик подчеркнул, что в отличии от Косово «Крым перешел к России на основании референдума, а волю народа необходимо уважать».

Кроме того, по мнению сербского лидера, необходимо отменить антироссийские санкции. На их введении настояли США, а страдают европейцы.

«Многие страны в Европе выступают за снятие санкций, и подобные настроения только нарастают. Они попытались экономически ослабить Россию, но сами понесли серьезные экономические потери. В Брюсселе заявили, что накажут Москву, а Россия перестала закупать товары из ЕС и начала развивать собственное хозяйство, тем самым только окрепнув. Россия в целом ничего не потеряла. Поэтому отмена санкций – в интересах Европы», – считает Додик.

Президент Республики Сербской уверен, что изменение политического статуса Крыма, антироссийские санкции, конфликт на Донбассе – результат антиконституционного переворота на майдане, и вина за эти события лежит на его идеологах.

«Что касается ДНР и ЛНР, то проблема должна решаться путем диалога. Возможно, что будущее этих республик тоже связано с Россией», – не исключил Милорад Додик.

Справка РИА «Новый День»

Республика Сербская – государственное образование на территории Боснии и Герцеговины. Самопровозглашена в 1992 году в ответ на инициированный боснийскими мусульманами выход Боснии и Герцеговины из состава Югославии. Стала составной частью Боснии и Герцеговины по результатам Дейтонских соглашений 1995 года.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 06.03.17

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