Право работать на крымском шельфе получила малоизвестная компания

Публикации за 06.03.17

Неизвестная в добывающей отрасли частная компания «Новые проекты» получила российскую лицензию на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ООО «Новые проекты» владели лицензией на участок Глубокая с 2012 года, будучи еще украинским юридическим лицом. Ресурсы Глубокой по оценке 2011 года – 8,3 млн тонн нефти и 1,4 млрд кубометров газа. В течение восьми лет компания должна пробурить поисковую скважину. Глубина моря в пределах Глубокой – 70-100 м.

Киевская «Фосизонс Трейд», владевшая компанией, в декабре 2015 года продала «Новые проекты» бывшему заместителю главы Ялты Виталию Мостовому, который умер летом 2016 года. Теперь 99% компании, зарегистрированной в Москве, владеет АО «Главнефтесервис», еще 1% у Олега Кочагова.

«КоммерсантЪ», ссылаясь на свои источники, сообщает о возможных связях «Новых проектов» с украинским бизнесменом Сергей Курченко, проживающим теперь в Москве.

Напомним, в Крыму в 2014 году около полугода просуществовал медиа-холдинг «Скиф-медиа», который тоже связывали с именем Курчено.

В Реестре выданных Минэкологии Крыма лицензий на право пользования недрами, которые регулируются федеральным законодательством на территории Республики Крым (на 31.01.2017), «Новые проекты» не значатся. Впрочем, туда включены только сухопутные месторождения.

Симферополь, Март, Ольга Картошина

Симферополь, Март. Другие новости 06.03.17

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