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Крым

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Публикации за 06.03.17

Право работать на крымском шельфе получила малоизвестная компания

Право работать на крымском шельфе получила малоизвестная компания

Неизвестная в добывающей отрасли частная компания «Новые проекты» получила российскую лицензию на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Крыма.

Как передает корреспондент РИА , ООО «Новые проекты» владели лицензией на участок Глубокая с 2012 года, будучи еще украинским юридическим лицом. Ресурсы Глубокой по оценке 2011 года – 8,3 млн тонн нефти и 1,4 млрд кубометров газа. В течение восьми лет компания должна пробурить поисковую скважину. Глубина моря в пределах Глубокой – 70-100 м.

Киевская «Фосизонс Трейд», владевшая компанией, в декабре 2015 года продала «Новые проекты» бывшему заместителю главы Ялты Виталию Мостовому, который умер летом 2016 года. Теперь 99% компании, зарегистрированной в Москве, владеет АО «Главнефтесервис», еще 1% у Олега Кочагова.

«КоммерсантЪ», ссылаясь на свои источники, сообщает о возможных связях «Новых проектов» с украинским бизнесменом Сергей Курченко, проживающим теперь в Москве.

Напомним, в Крыму в 2014 году около полугода просуществовал медиа-холдинг «Скиф-медиа», который тоже связывали с именем Курчено.

В ), «Новые проекты» не значатся. Впрочем, туда включены только сухопутные месторождения.

Симферополь, Март, Ольга Картошина

Симферополь, Март. Другие новости 06.03.17

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