В Крым тоннами завозят цитрусовые из Турции и отправляют обратно «опасные продукты» из Украины

Публикации за 06.03.17

Цитрусовые из Турции пользуются большой популярностью в Крыму – их на полуостров завозят тоннами. Об этом свидетельствует статистика о проверках Россельхознадзора подкарантинной продукции за февраль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты ведомства зафиксировали ввоз 907 тонн фруктов и 17 тонн чечевицы из Турции. Также в феврале на территорию полуострова привезли 43 тысячи 200 саженцев из Италии.

В то же время, большое количество продуктов из Украины, также попадающих под классификацию «подкарантинной продукции», Крым не получил: специалисты Россельхознадзора признали потенциально опасными и отправили обратно на территорию незалежной «800 килограммов, 182 штуки и 42 пакета подкарантинной продукции», которые украинцы пытались провезти через автомобильные пункты пропуска на границе.

Также проверкам подверглись и экспортные товары – в феврале на вывоз из Крыма подготовили 4 тысячи 964 тонн пшеницы, 7 тысяч тонн ячменя и 2 тысячи 11 тонн подсолнечника.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 06.03.17

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