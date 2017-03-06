МВД Крыма потребовало от связистов лицензию ФСБ

Публикации за 06.03.17

Антимонопольная служба по Крыму и Севастополю (ФАС) выявила нарушения Закона о контрактной системе при проведении двух закупок, объявленных Министерством внутренних дел Республики Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о проведении аукционов в электронной форме «Услуги по предоставлению доступа у сети Интернет» и «Оказание услуг по доступу к ведомственной сети передачи данных» .

ГУП «Укртелеком» оспорил условия закупки, изложенные в технических заданиях. В частности, среди требований, предъявляемых к оператору, указано обязательное наличие лицензия ФСБ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

В ходе разбирательства представитель МВД пояснил: для организации каналов связи исполнителю необходим доступ на режимные объекты МВД для осуществления монтажных работ и технического обслуживания оборудования связи. Но понятие режимного объекта регламентируется указом президента РФ «О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне». А деятельность по возмездному оказанию услуг связи, согласно закону «О связи», возможна только на основании лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи.

Комиссия ФАС пришла к выводу, что дополнительное требования к участникам аукциона о наличии лицензии ФСБ не относится к объекту закупки аукциона.

Избыточное условие влечет за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе. Это нарушает установление требований, требования двух пунктов Закона о контрактной системе и содержат признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого, предусмотрена Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Теперь заказчик (МВД) должен привести документацию об аукционе в соответствие с требованиями законодательства РФ, разместить измененную документацию на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, назначить новую дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Симферополь, Март, Ольга Картошина

Симферополь, Март. Другие новости 06.03.17

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