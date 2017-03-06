Курс на выборы: в Севастополе начались показательные «порки» / Уволен глава «Севавтотранса»

Публикации за 06.03.17

Руководитель севастопольского ГУПа «Севавтотранс» Дмитрий Ярошко будет уволен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отставку Ярошко анонсировал врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, подчеркнув, что таким образом хочет «преподать урок» другим руководителям госпредприятий города.

«Принято кадровое решение – директор ГУП сегодня будет освобожден от занимаемой должности, чтобы это было уроком для остальных руководителей ГУПов», – заявил Овсянников на аппаратном совещании правительства.

По мнению градоначальника, руководитель «Севавтотранса» не справляется со своими обязанностями. Следствием этого стало появление различных проблем в транспортной сфере, которые не решались на протяжении долгого времени: социальное такси, созданное для круглосуточной работы, не функционирует должным образом, а автобусы, закупленные для нужд города, все еще бесполезно простаивают на стоянках, не участвуя в процессе перевозок граждан, сообщают «Примечания».

Напомним, о проблеме простаивания автобусов в Севастополе стало известно еще осенью 2016 года. Купив в лизинг 90 машин и потратив на это 650 миллионов рублей, к ноябрю власти так и не смогли найти водителей для 35 автобусов. Отсутствие достаточного транспорта на городских маршрутах вызвало негодование у севастопольцев – на остановках нередко скапливались огромные очереди, в которых между горожанами возникали конфликты из-за того что не все соглашались с необходимостью соблюдения очередности.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 06.03.17

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