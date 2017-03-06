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Публикации за 06.03.17

Курс на выборы: в Севастополе начались показательные «порки» / Уволен глава «Севавтотранса»

Курс на выборы: в Севастополе начались показательные «порки» Уволен глава «Севавтотранса»

Руководитель севастопольского ГУПа «Севавтотранс» Дмитрий Ярошко будет уволен.

Как передает корреспондент РИА , отставку Ярошко анонсировал врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, подчеркнув, что таким образом хочет «преподать урок» другим руководителям госпредприятий города.

«Принято кадровое решение – директор ГУП сегодня будет освобожден от занимаемой должности, чтобы это было уроком для остальных руководителей ГУПов», – заявил Овсянников на аппаратном совещании правительства.

По мнению градоначальника, руководитель «Севавтотранса» не справляется со своими обязанностями. Следствием этого стало появление различных проблем в транспортной сфере, которые не решались на протяжении долгого времени: социальное такси, созданное для круглосуточной работы, не функционирует должным образом, а автобусы, закупленные для нужд города, все еще бесполезно простаивают на стоянках, не участвуя в процессе перевозок граждан, сообщают «Примечания».

Напомним, о проблеме простаивания автобусов в Севастополе стало известно еще осенью 2016 года. Купив в лизинг 90 машин и потратив на это 650 миллионов рублей, к ноябрю власти так и не смогли найти водителей для 35 автобусов. Отсутствие достаточного транспорта на городских маршрутах вызвало негодование у севастопольцев – на остановках нередко скапливались огромные очереди, в которых между горожанами возникали конфликты из-за того что не все соглашались с необходимостью соблюдения очередности.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 06.03.17

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