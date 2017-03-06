Страсть к iPhone наказуема: иностранец может на пять лет «загреметь» в севастопольскую тюрьму

Публикации за 06.03.17

В Севастополе задержали вора, укравшего из магазина три дорогих телефона.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», преступление произошло в Ленинском районе города. 22-летний житель иностранного государства похитил из магазина три новых iPhone на сумму 128 тыс рублей.

Злоумышленник собирался продать телефоны, но не успел: полицейские изъяли у него похищенное и вернули владельцу.

За кражу иностранцу грозит до пяти лет лишения свободы, сообщила пресс-служба МВД Севастополя. Отметим: гражданин какой страны позволил себе ограбить севастопольский магазин, выяснить не удалось: в пресс-службе уточнить этот нюанс отказались, ссылаясь на отсутствие начальника, которого по странному стечению обстоятельств почему-то никогда не удается застать на месте.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 06.03.17

Курс на выборы: в Севастополе начались показательные «порки». Уволен глава «Севавтотранса». / МВД Крыма потребовало от связистов лицензию ФСБ. / В Крым тоннами завозят цитрусовые из Турции и отправляют обратно «опасные продукты» из Украины. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»