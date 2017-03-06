Ужасы севастопольской медицины: врач сломал роженице ребро и травмировал новорожденного

Публикации за 06.03.17

В Севастопольском роддоме травмировали роженицу и новорожденную.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошёл в начале декабря прошлого года. Несмотря на то, что медперсонал знал: у роженицы крупный плод, акушеры решили провести роды естественным путём. «Врач применял физическую силу, он воздействовал руками на мой живот, выдавливая плод. Дочь родилась крупной и врачи об этом знали: предварительно делались УЗИ, сдавались анализы и все знали, что ребёнок будет под пять килограмм», – рассказала женщина. Роженице даже не предложили кесарево сечение. При этом в процессе родовспоможения врачи-акушеры сломали ей ребро, а малышку вытягивали за ручку и голову. В результате новорожденной поставлен диагноз: паралич Дюшена Эрба, который наступает из-за родовой травмы. Кроме того, через две недели после родов у девочки выявили мышечную кривошею.

Из-за врачебной ошибки, утверждает мать, ребенок может остаться инвалидом.

«Обратилась к руководству больницы с просьбой провести проверку и разобраться, насколько правильно действовали врачи, правильно ли использовался способ родоразрешения. Я получила ответ, в котором сказано, что рассмотрев мою жалобу, они пришли к выводу: действия врачей были слажены, были направлены на хорошее родоразрешение, а ребёнок получил травмы в связи с неадекватным поведением роженицы», – рассказала пострадавшая.

Таким образом, медицинский персонал севастопольского родильного дома №1 отказался брать на себя ответственность за произошедшее в родильном зале, пишет «Информер». Женщина будет доказывать вину медиков через суд. В данный момент горожанка уже направила жалобы в прокуратуру Севастополя, департамент здравоохранения города и страховую компанию.

Как сообщал «Новый День», в Севастополе сложилась критическая ситуация из-за отсутствия детских специалистов в городских больницах. С последствиями бездумной кадровой политики в сфере здравоохранения столкнулась одна севастопольская семья: когда у 6-летнего ребенка случился приступ эпилепсии, родители помчались в Центр здоровья матери и ребенка, но там как раз не оказалось ни врача, ни медсестры, способной поставить нужный препарат.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 06.03.17

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