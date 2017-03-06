NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 06.03.17

Ужасы севастопольской медицины: врач сломал роженице ребро и травмировал новорожденного

Ужасы севастопольской медицины: врач сломал роженице ребро и травмировал новорожденного

В Севастопольском роддоме травмировали роженицу и новорожденную.

Как передаёт корреспондент РИА , инцидент произошёл в начале декабря прошлого года. Несмотря на то, что медперсонал знал: у роженицы крупный плод, акушеры решили провести роды естественным путём. «Врач применял физическую силу, он воздействовал руками на мой живот, выдавливая плод. Дочь родилась крупной и врачи об этом знали: предварительно делались УЗИ, сдавались анализы и все знали, что ребёнок будет под пять килограмм», – рассказала женщина. Роженице даже не предложили кесарево сечение. При этом в процессе родовспоможения врачи-акушеры сломали ей ребро, а малышку вытягивали за ручку и голову. В результате новорожденной поставлен диагноз: паралич Дюшена Эрба, который наступает из-за родовой травмы. Кроме того, через две недели после родов у девочки выявили мышечную кривошею.

Из-за врачебной ошибки, утверждает мать, ребенок может остаться инвалидом.

«Обратилась к руководству больницы с просьбой провести проверку и разобраться, насколько правильно действовали врачи, правильно ли использовался способ родоразрешения. Я получила ответ, в котором сказано, что рассмотрев мою жалобу, они пришли к выводу: действия врачей были слажены, были направлены на хорошее родоразрешение, а ребёнок получил травмы в связи с неадекватным поведением роженицы», – рассказала пострадавшая.

Таким образом, медицинский персонал севастопольского родильного дома №1 отказался брать на себя ответственность за произошедшее в родильном зале, пишет «Информер». Женщина будет доказывать вину медиков через суд. В данный момент горожанка уже направила жалобы в прокуратуру Севастополя, департамент здравоохранения города и страховую компанию.

Как сообщал , в Севастополе сложилась критическая ситуация из-за отсутствия детских специалистов в городских больницах. С последствиями бездумной кадровой политики в сфере здравоохранения столкнулась одна севастопольская семья: когда у 6-летнего ребенка случился приступ эпилепсии, родители помчались в Центр здоровья матери и ребенка, но там как раз не оказалось ни врача, ни медсестры, способной поставить нужный препарат.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 06.03.17

Страсть к iPhone наказуема: иностранец может на пять лет «загреметь» в севастопольскую тюрьму. / Курс на выборы: в Севастополе начались показательные «порки». Уволен глава «Севавтотранса». / МВД Крыма потребовало от связистов лицензию ФСБ.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter