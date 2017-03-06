Украинцы пытались переправить в Крым нелегальную партию зубных имплантов

Публикации за 06.03.17

НА границе Крыма и Украины задержали крупную партию медпрепаратов, предназначенных для стоматологии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в микроавтобусе, следовавшем на полуостров, под сиденьями было обнаружено 70 упаковок с медпрепаратами, а также имплантами на сумму более 300 тысяч рублей.

Водитель отказался от груза, пояснив, что не имеет к нему никакого отношения. «Передачку» его попросил доставить в Крым знакомый. О том, что данный товар подлежит обязательному таможенному декларированию, он якобы не знал. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении, за ввоз контрабандных лекарств ему грозит крупный штраф: до двукратной стоимости товаров.

В настоящее время препараты задержаны для проведения экспертизы.

Армянск, Анастасия Зук

Армянск. Другие новости 06.03.17

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