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Крым

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Публикации за 06.03.17

В Гурзуфе «задымилось» море (ВИДЕО)

В Гурзуфе «задымилось» море (ВИДЕО)

В районе Гурзуфа жители и гости ЮБК наблюдали необычное явление – густую дымку над морем.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», в солнечный ясный день над морем вдруг появились клубы «дыма», как будто случился пожар.

«Сказочная дымка в море в Гурзуфе. Никогда такого не видел», – прокомментировали в соцсетях увиденное местные жители.

Правда, другие заявили, что такое случается регулярно.

В крымском Гидрометцентре агентству «Новый День» объяснили, что это явление называется «парением моря». На Чёрном море бывает достаточно часто в предзимний период и весной.

По сути, это обычный туман. Он возникает из-за разности температур моря и окружающего воздуха. Когда вода начинает прогреваться, то тёплый воздух с поверхности испаряется и встречается с более холодным. В результате конденсации появляется дымка. Она может «висеть» над морем на высоте от 3 до 30 метров.

По информации синоптиков, к 6 марта температура морской воды в Ялте и Алуште прогрелась до +8ºС и +9°С градусов соответственно.

Ялта, Галия Шакирова

Ялта. Другие новости 06.03.17

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