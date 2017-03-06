В Гурзуфе «задымилось» море (ВИДЕО)

В районе Гурзуфа жители и гости ЮБК наблюдали необычное явление – густую дымку над морем.
Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», в солнечный ясный день над морем вдруг появились клубы «дыма», как будто случился пожар.
«Сказочная дымка в море в Гурзуфе. Никогда такого не видел», – прокомментировали в соцсетях увиденное местные жители.
Правда, другие заявили, что такое случается регулярно.
В крымском Гидрометцентре агентству «Новый День» объяснили, что это явление называется «парением моря». На Чёрном море бывает достаточно часто в предзимний период и весной.
По сути, это обычный туман. Он возникает из-за разности температур моря и окружающего воздуха. Когда вода начинает прогреваться, то тёплый воздух с поверхности испаряется и встречается с более холодным. В результате конденсации появляется дымка. Она может «висеть» над морем на высоте от 3 до 30 метров.
По информации синоптиков, к 6 марта температура морской воды в Ялте и Алуште прогрелась до +8ºС и +9°С градусов соответственно.
Ялта, Галия Шакирова
Ялта. Другие новости 06.03.17
Ялта бьет рекорды по стоимости индивидуального жилья. И это дома еще подешевели. / Украинцы пытались переправить в Крым нелегальную партию зубных имплантов. / Ужасы севастопольской медицины: врач сломал роженице ребро и травмировал новорожденного. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»