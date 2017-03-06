Популярные зоны отдыха Крыма превращаются в помойку (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 06.03.17

Территория у памятника Суворову в Симферополе постепенно превращается в мусорную свалку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители города возмущены отсутствием порядка в одной из популярных зон отдыха Симферополя, расположенной в его центральной части. Фотографии опубликованы в одной из социальных сетей.

Кроме большого количества мусора на территории, бросаются в глаза и уничтоженные автомобилями газоны. Что свидетельствует об отсутствии контроля за указанной зоной, где, несмотря на запрет, беспрепятственно ездят машины.

«Проблема не только в свинстве, но и в том, что машины заезжают на пешеходную зону. Разбили все плиты, и когда в будний день там все забито машинами, то объезжают по газону, который превратился в месиво», – поясняет крымчанин, опубликовавший в Интернете снимки.

Как уже сообщал «Новый День», проблема большого количества мусора на улицах города – одна из самых острых для Симферополя. В январе администрацию города и правительство Крыма засыпали жалобами на антисанитарное состояние Симферополя. В некоторых районах – мусор не вывозился неделями. Но несмотря на постоянные заявления местных властей о том, что ситуация в скором времени исправится, проблема не исчезла – глава Крыма Сергей Аксенов назвал происходящее «вопиющим».

Среди причин, по которым отходы остаются на улицах города, местные чиновники называют нецелесообразную передачу мусороуборочной техники, что привело к ее нерациональному использованию, а также отсутствие договоров с владельцами частных домов на вывоз мусора.

Также возмущение вызывает у крымчан и санитарное состояние другого известного объекта – ялтинской достопримечательности Боткинская тропа.

«Два месяца прошло, как у мэра спросили про трубу, и он в прямом эфире пообещал разобраться. И что? Трубу так и не убрали, и постоянный срач в начале тропы. Впечатление, что Боткинской тропа называется не по имени ученого, а в честь болезни от грязи…», – посетовал житель ЮБК, опубликовав подтверждающие фотографии.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=LeFEwNCpkOU&rel=0">Video</a> Газовая труба в начале тропы создает неудобства для посетителей – она преграждает путь, и чтобы пройти дальше, необходимо пригибаться

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 06.03.17

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