В Ялте подсчитали, сколько нужно на хорошие дороги

Публикации за 06.03.17

Мэр Ялты Андрей Ростенко озвучил сумму, которая позволила бы полноценно отремонтировать дороги курортной столицы Крыма.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», по мнению ялтинского градоначальника, на качественный ремонт и поддержание в нормальном состоянии городских дорог необходимо минимум 200 миллионов рублей ежегодно.

В прошлом году из вышестоящих бюджетов пришло 38 миллионов рублей. Еще 34 миллиона выделили из городской казны. На эти деньги завершили ремонт 30 дорог.

«Можно сколько угодно хвалиться дорогами, которые мы сделали, но если исходить из необходимости того, что нужно сделать, то у нас третий год идёт недофинансирование на эти цели», – цитирует Ростенко ялтинский городской сайт.

В 2017 году на «дорожный вопрос» власти Ялты планируют потратить 60 миллионов рублей. Их должно хватить на замену 50 тысяч кв. м дорожного покрытия.

При этом Андрей Ростенко считает, что «ситуацию так оставлять нельзя».

«Ялта один из ключевых регионов, по которым судят о развитии Крыма», – уверен городской мэр.

Ялта, Галия Шакирова

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