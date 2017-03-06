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Публикации за 06.03.17

На Украине требуют отправить в отставку правительство и Верховную Раду

На Украине требуют отправить в отставку правительство и Верховную Раду

На Украине представители «Оппозиционного блока» потребовали отправить в отставку кабинет министров и президента Украины Петра Порошенко.

Как передаёт корреспондент РИА , свои требования оппозиционеры пояснили тем, что представители власти имеют прямое отношение к делу главы государственной фискальной службы Романа Насирова, которого обвиняют в злоупотреблении служебным положением, а также хищении госсредств на сумму более 70 миллионов долларов.

«Насиров два года работал под руководством президента и двух премьер-министров, выполняя их поручения. Его выдвигала коалиция, и она же прикрывала его деятельность», – сообщили в «Оппозиционном блоке» и добавили, что объективное расследование «дела Насирова» в нынешних условиях невозможно, а реальная борьба с коррупцией возможна только в случае полного обновления власти.

Отметим, на прошлой неделе кабмин Украины отстранил Насирова от должности на время расследования.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 06.03.17

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