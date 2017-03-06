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Крым

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Публикации за 06.03.17

Украинцы требуют вернуть поезд в Крым

Украинцы требуют вернуть поезд в Крым

Граждане Украины потребовали восстановить железнодорожное сообщение с Крымом.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», соответствующая петиция появилась на официальном сайте президента Украины Петра Порошенко.

«Мы живем в цивилизованном мире, где перекрытие железнодорожного сообщения с полуостровом, который раньше принадлежал Украине, и где нет войны, где живут наши родные, – дикость и неуважение, в первую очередь, к гражданам Украины. Так поступают только дураки и озлобленные люди, которые не могут мыслить рассудительно», – написал автор обращения.

Напомним, что поезда через территорию Украины перестали ходить в Крым с 26 декабря 2014 года. До этого момента в направлении полуострова и обратно курсировали 70 поездов. В результате удобного и дешёвого способа попасть на полуостров лишились не только россияне, но и сами украинцы.

Впрочем, не исключено, что пожелания граждан будут услышаны «наверху». По крайней мере, в настоящее время украинские чиновники озаботились обустройством приграничных с Крымом контрольно-пропускных пунктов. По словам замминистра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка, для удобства граждан, пересекающих границу, причём как украинцев, так и крымчан, к июлю текущего на КПП планируется построить автостанции, парковки, обустроить сервисные зоны и центры административных услуг, в которых можно будет оформить документы, а также поставить банковские терминалы с обменом валют.

На эти цели из украинского бюджета выделят 200 миллионов гривен.

Как ранее сообщал «Новый День», в прошлом году полуостров посетили около 2 миллионов граждан Украины, что в 4 раза больше, чем в 2015 году.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 06.03.17

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