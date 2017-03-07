Крымским татарам задали вопросы о Путине

Публикации за 07.03.17

Более половины крымских татар поддерживают президента России Владимира Путина, а в помощь Украины «верят» только 2%. Такие результаты исследования, проведенного Федеральным агентством по делам национальностей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», главу государства поддерживает 61% крымских татар, при этом около трети – 31% заявили, что их отношение к Путину улучшилось.

Согласно данным опроса, до 70% проживающих в Крыму татар успешно адаптировались к жизни в России. Улучшилось и социально-экономическое положение населения: 75% респондентов в той или иной степени удовлетворены своей сегодняшней жизнью. Около половины – 48% заявили о стабильности материального положения, а улучшение жизни замечает почти каждый третий опрошенный (30%). За три года со дня воссоединения Крыма с Россией почти половина крымских татар – 46% стали ощущать себя гражданами России, при этом украинцами считают себя только 7% опрошенных, а ещё 43% заявили, что США и ЕС поступили неправильно, не признав вхождение Крыма в состав России.

Большинство – 61% также не одобряют политику Украины в отношении Крыма, в поддержку Киева высказываются лишь 13% опрошенных, при этом на помощь со стороны властей Украины рассчитывают только 2% крымских татар. «Хочу отметить, что 81% не ощущают межнациональную напряженность, еще больше – 89% – не испытывали по отношению к себе неприязни из-за религиозных убеждений. И эти цифры позволяют нам с оптимизмом смотреть на дальнейшее развитие ситуации», – цитируют «Известия» слова руководителя ФАДН Игоря Баринова.

Эксперты отмечают, что положительная оценка действий властей России связана с вниманием, которое уделяется крымско-татарскому населению полуострова.

Как сообщал «Новый День», согласно данным опроса, который специалисты ФАДН провели в феврале, крымские татары не собираются переезжать на Украину. Тогда 82% заявили, что хотели бы остаться в Крыму, 10% – поменять населенный пункт в пределах Крыма и только 2% пожелали сменить страну.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 07.03.17

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