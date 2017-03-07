Вонь и разруха: севастопольцы два года живут над прорвавшейся канализацией

Публикации за 07.03.17

Жители одного из многоквартирных домов в Севастополе долгое время вынуждены жить в кошмарных условиях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», здание, расположенное на улице Надежды Краевой, требует капитального ремонта, так как фасад и крыша находятся в аварийном состоянии, а в подвале скопились канализационные отходы и прижились рои насекомых. Характерный запах преследует жильцов и проходящих мимо дома людей уже на протяжении двух лет.

«Никогда в этом доме ничего не делалось. Дожили до того, что валятся кровля и фасады, рвутся трубы в подвале, и никому дела нет. При Украине семь лет лично я ходила по всем инстанциям, по депутатам, ничего добиться не могла. Ну, вот и пришли к такому результату, что дом разваливается», – рассказывает в эфире телеканала «НТС» одна из местных жительниц.

Как утверждают жильцы дома, многочисленные обращения в управляющую компанию – ГУП «Север», никаких результатов не принесли. На жалобы севастопольцев откликнулись севастопольские общественники, организовав встречу живущих в аварийном здании с представителями «Севера» и депутатами. Чиновники севастопольского департамента городского хозяйства, несмотря на полученное приглашение, мероприятие проигнорировали.

«Самое жуткое – течет канализация, течет постоянно. Есть подтопления в двух местах. Эти подтопления действуют на фундамент. Я уже молчу про запахи. Оправдание управляющей компании – они периодически ее чистят. На данный момент они даже не могут четко ответить: в чем проблемы канализации? Почему она забивается? Почему отсутствуют определенные заглушки в стоках?», – возмутился член Севастопольского регионального штаба ОНФ Геннадий Сидоров.

Оперативная помощь жителям пока не светит. Депутаты объявили о формировании инициативной группы, «которая будет поддерживать отношения и с муниципальным образованием, и с представителями Общероссийского народного фронта, и с управляющей компанией». И выразили надежду, что ремонт крыши в данном МКД сделают раньше 2025 года, как это запланировано.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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