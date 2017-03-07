Для пассажирского лайнера на маршрут Сочи – Крым ищут капитана / Кандидатов заманивают зарплатой

Публикации за 07.03.17

Компания «Черноморские круизы», учреждённая Росморпортом в январе 2017 года, объявила о свободной вакансии капитана на круизный лайнер, который будет курсировать между Сочи и Крымом.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», соискателям предлагают ежемесячную зарплату в 200 тысяч рублей. Главные требования к кандидатам – высшее профессиональное образование, безаварийный стаж работы на пассажирском судне не менее трёх лет и знание условий судовождения в Чёрном море, говорится на официальном сайте Росморпорта.

Напомним, осенью прошлого года президент России Владимир Путин поручил открыть морское круизное сообщение между Крымом и Сочи. В декабре 2016 года стало известно, что в маршрут будет включён турецкий Стамбул.

Суда для круизного маршрута «Сочи-Крым» Минтранс приобретает в лизинг. Стоимость судов аналогичного класса – 10-12 миллионов долларов. По оценкам экспертов, круизное сообщение станет прибыльным при загрузке более 750 пассажиров на рейс. Однако в первые годы планируется, что на каждый рейс лайнер будет перевозить порядка 500 пассажиров.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 07.03.17

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