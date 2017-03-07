В Крым по почте присылали наркотики из Европы

Публикации за 07.03.17

В Крыму перекрыт канал поставок наркотиков из Германии и Нидерландов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Сакского района, подозреваемого в контрабанде наркотиков в крупном размере. Мужчина получал наркотические средства с помощью международных почтовых отправлений из Германии и Нидерландов. При получении очередной посылки его задержали. В посылке находилось около 3 грамм кокаина, более 100 таблеток «Экстази» и более 10,5 грамм наркотического средства МДМА (Экстази) россыпью.

Крымчанину инкриминируется контрабанда наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, сообщает пресс-служба УФСБ Крыма.

Саки, Анастасия Зук

Саки. Другие новости 07.03.17

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