Крымские цветочники ловят момент: подснежники по 50 рублей, лилии – по 300 (ФОТО)

Публикации за 07.03.17

Крымские цветочники основательно подготовились к Международному женскому дню. В магазинах можно купить практически всё – от мимозы и тюльпанов до орхидей и цикламен.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», ассортимент на мгновенно возникших по всему полуострову стихийных рынках победнее – всевозможные тюльпаны, гиацинты, розы, подснежники, нарциссы и фрезии.

Один из самых бюджетных вариантов – маленькие букетики подснежников. Их стоимость одинакова по всему Крыму – 50 рублей.

Средняя цена на тюльпаны в Симферополе, Севастополе и Ялте – 80 рублей. В Керчи – 50 рублей. Впрочем, купить букет из 5 цветов за 250 рублей у уличных торговцев можно и в Севастополе, пишут крымские СМИ.

В Симферополе цветок нарцисса стоит от 25 рублей, веточка фрезии – от 70 рублей, ириса – от 80 рублей. Эти весенние цветы являются и наиболее популярными среди покупателей наряду с традиционно любимыми розами – от 50 рублей за цветок. В Севастополе розы крымские предлагают по 100 -120 рублей, голландские – по 120 до 200 рублей.

Букеты в зависимости от сложности обойдутся от 800 до 3000 тысяч рублей.

В Ялте фрезия – 50 рублей, роза – от 100 до 200 рублей, в зависимости от размера цветка. В среднем, готовые букеты стоят от 300 до 1500 рублей. Цена на крокусы, гиацинты, цикламены, орхидеи начинается от 200 рублей.

Самые демократичные цены в Керчи. На стихийных цветочных базарчиках букет из 5 тюльпанов легко найти за 150 рублей. Мимоза стоит от 50 рублей до 200 в зависимости от длины и «пышности цветения», объяснили ценовую политику продавцы.

3 цветка гиацинтов предлагают за 100 рублей, альстромерия стоит 150 рублей за штуку. Самими дорогими оказались лилии – 300 рублей.

Готовый букет из 7 герберов в цветочном магазине предложили за 400 рублей. Однако хитом продаж в городских магазинах на этот раз стали розы – от 100 рублей за цветок. На втором месте по популярности хризантемы за 150 рублей штука.

«Мимоза не идёт. Из того, что завезли, почти ничего не продали», – пожаловались агентству «Новый День» продавцы одного из цветочных салонов.

При этом они отметили, что специально к празднику цены не поднимали. Однако с Нового года стоимость цветов выросла примерно на 20%. «Хризантемы в это время в прошлом году стоили 120 рублей, теперь – 150», – сообщили цветочники.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 07.03.17

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