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Крым

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Публикации за 07.03.17

Тайна государственного масштаба: «Массандра» продает продукцию других винзаводов

Тайна государственного масштаба: «Массандра» продает продукцию других винзаводов

Объединение «Массандра» продало Севастопольскому винзаводу право на использование товарного знака «Массандра».

Как передает корреспондент РИА , на сайте госзакупок опубликована информация, из которой следует, что теперь ГУП Агропромышленное объединение «Севастопольский винодельческий завод » сможет в течение двух лет (2017 и 2018) наклеить на свою продукцию 3 млн этикеток с надписью «Массандра». Общая сумма договора – 60 млн руб.

Однако, как оказалось, договор заключен и деньги заплачены не для того, чтобы продать вино с чужой торговой маркой и нажиться на фальсификате. Инициатором сделки выступал продавец – ФГУ производственно-аграрное объединение «Массандра».

Это «Массандра» заказала севастопольским коллегам 3 млн бутылок вина, которое те изготовят (из собственных или купленных где-то виноматериалов) , промаркируют и отправят не в торговую сеть и не оптовым поставщикам, а самой «Массандре», которая и будет им торговать.

Для винзавода, не имеющего громкого имени, подобная практика является обыденной, подобная деятельность там называется «использованием привлеченной торговой марки». Впрочем, именно с «Массандрой» подобный договор заключен впервые.

Возможно, этим объясняется расширение линейка сухих вин «Массандры», ведь севастопольский винодельческий регион славится именно столовыми винами: эти виноградники больше ста лет – со времен Льва Голицына – дают сырье для шампанских вин «Нового Света», который до недавнего времени возглавляла Янина Павленко, теперешний гендиректор «Массандры».

В ФГУП ПАО «Массандра» никаких комментариев по поводу продажи этикеток получить не удалось – за информацией посоветовали обратиться в управление делами президента России.

Симферополь, Март, Ольга Картошина

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