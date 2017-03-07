Тайна государственного масштаба: «Массандра» продает продукцию других винзаводов

Публикации за 07.03.17

Объединение «Массандра» продало Севастопольскому винзаводу право на использование товарного знака «Массандра».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сайте госзакупок опубликована информация, из которой следует, что теперь ГУП Агропромышленное объединение «Севастопольский винодельческий завод » сможет в течение двух лет (2017 и 2018) наклеить на свою продукцию 3 млн этикеток с надписью «Массандра». Общая сумма договора – 60 млн руб.

Однако, как оказалось, договор заключен и деньги заплачены не для того, чтобы продать вино с чужой торговой маркой и нажиться на фальсификате. Инициатором сделки выступал продавец – ФГУ производственно-аграрное объединение «Массандра».

Это «Массандра» заказала севастопольским коллегам 3 млн бутылок вина, которое те изготовят (из собственных или купленных где-то виноматериалов) , промаркируют и отправят не в торговую сеть и не оптовым поставщикам, а самой «Массандре», которая и будет им торговать.

Для винзавода, не имеющего громкого имени, подобная практика является обыденной, подобная деятельность там называется «использованием привлеченной торговой марки». Впрочем, именно с «Массандрой» подобный договор заключен впервые.

Возможно, этим объясняется расширение линейка сухих вин «Массандры», ведь севастопольский винодельческий регион славится именно столовыми винами: эти виноградники больше ста лет – со времен Льва Голицына – дают сырье для шампанских вин «Нового Света», который до недавнего времени возглавляла Янина Павленко, теперешний гендиректор «Массандры».

В ФГУП ПАО «Массандра» никаких комментариев по поводу продажи этикеток получить не удалось – за информацией посоветовали обратиться в управление делами президента России.

Симферополь, Март, Ольга Картошина

Симферополь, Март. Другие новости 07.03.17

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