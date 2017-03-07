На Керченской переправе задержали автобус с нелегалами

Публикации за 07.03.17

В порту «Крым» задержали 22 нелегала – выходца из Средней Азии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошёл вчера вечером. Сотрудники народного ополчения при досмотре на Керченской паромной переправе рейсового автобуса «Неоплан», следовавшего из Дагестана, выявили под сумками с вещами 22 мигранта. «Нелегалы из Средней Азии не разговаривают на русском языке, поэтому с какой целью они пытались попасть на полуостров, пока неизвестно. Сейчас автобус с мигрантами находится на Керченской переправе, решается вопрос, что будет дальше с задержанными», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Народного ополчения Крыма.

Отметим, через Керченскую переправу в Крым часто перевозят санкционные продукты. Так накануне на переправе пресекли попытку ввоза на полуостров 25 голов крупного рогатого скота – животные перевозились без сопроводительных документов.

Керчь, Анастасия Зук

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