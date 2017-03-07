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Крым

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Публикации за 07.03.17

На Керченской переправе задержали автобус с нелегалами

На Керченской переправе задержали автобус с нелегалами

В порту «Крым» задержали 22 нелегала – выходца из Средней Азии.

Как передаёт корреспондент РИА , инцидент произошёл вчера вечером. Сотрудники народного ополчения при досмотре на Керченской паромной переправе рейсового автобуса «Неоплан», следовавшего из Дагестана, выявили под сумками с вещами 22 мигранта. «Нелегалы из Средней Азии не разговаривают на русском языке, поэтому с какой целью они пытались попасть на полуостров, пока неизвестно. Сейчас автобус с мигрантами находится на Керченской переправе, решается вопрос, что будет дальше с задержанными», – сообщили РИА в пресс-службе Народного ополчения Крыма.

Отметим, через Керченскую переправу в Крым часто перевозят санкционные продукты. Так накануне на переправе пресекли попытку ввоза на полуостров 25 голов крупного рогатого скота – животные перевозились без сопроводительных документов.

Керчь, Анастасия Зук

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