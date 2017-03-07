Еще в одном районе Крыма ввели карантин по АЧС

Публикации за 07.03.17

Карантин по африканской чуме свиней ввели в Советском районе Крыма. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксёнов.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», ограничительные меры на территории радиусом 5,7 тысяч м от очага введены в личном подсобном хозяйстве, расположенном в селе Ровенки.

Напомним, в минувшие выходные карантин по АЧС был объявлен в селе Карасевка Белогорского района. Очаг заболевания был так же обнаружен в одном из личных хозяйств.

Кроме того, особый режим введен на месте обнаружения останков диких кабанов в 6,5 километрах южнее села Межгорье (Белогорский район).

В карантинных зонах запрещаются все виды охоты, заготовка кормов и подстилочного материала для животных.

С начала 2017 года это уже 7-й случай АЧС на полуострове.

Советский район, Галия Шакирова

Советский район. Другие новости 07.03.17

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