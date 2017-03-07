NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 07.03.17

Еще в одном районе Крыма ввели карантин по АЧС

Еще в одном районе Крыма ввели карантин по АЧС

Карантин по африканской чуме свиней ввели в Советском районе Крыма. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксёнов.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», ограничительные меры на территории радиусом 5,7 тысяч м от очага введены в личном подсобном хозяйстве, расположенном в селе Ровенки.

Напомним, в минувшие выходные карантин по АЧС был объявлен в селе Карасевка Белогорского района. Очаг заболевания был так же обнаружен в одном из личных хозяйств.

Кроме того, особый режим введен на месте обнаружения останков диких кабанов в 6,5 километрах южнее села Межгорье (Белогорский район).

В карантинных зонах запрещаются все виды охоты, заготовка кормов и подстилочного материала для животных.

С начала 2017 года это уже 7-й случай АЧС на полуострове.

Советский район, Галия Шакирова

Советский район. Другие новости 07.03.17

На Керченской переправе задержали автобус с нелегалами. / У Ахметова принудительно выкупят заводы в Керчи. / Тайна государственного масштаба: «Массандра» продает продукцию других винзаводов.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter