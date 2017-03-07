В Крыму директор убыточного МУПа выписал себе 90 тысяч премии

Публикации за 07.03.17

Директор одного из муниципальных предприятий Красноперекопска обвиняется в растрате.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», руководитель МУПа «Торговая площадь» используя своё служебное положение, несмотря на то, что знал – предприятие является убыточным, выписал себе премию более 90 тысяч рублей. За щедрое вознаграждение самого себя руководитель МУПа обвиняется по статье «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», сообщили в пресс-службе Следственного комитета Крыма.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 07.03.17

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