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Публикации за 07.03.17

Отомстили: Киеве полководца Суворова «сослали» на задний двор

Отомстили: Киеве полководца Суворова «сослали» на задний двор

Суворовское училище в Киеве переименовали в военный лицей имени Богуна, а памятник русскому полководцу Александру Суворову собираются демонтировать.

Как передаёт корреспондент РИА , в настоящий момент памятник полководцу закрыт баннером с изображением Ивана Богуна – соратника украинского гетмана Богдана Хмельницкого. При этом в администрации учебного заведения заявляют, что монумент Суворова будет в ближайшем времени перенесён на задний двор. Стоит отметить, что такая идея не пришлась по душе ни выпускникам, ни учащимся.

Прокомментировали ситуацию и в Крыму:

«Суворов водил в походы армию, состоящую из множества национальностей, не делал между ними различий и руководил войсками на русском языке, тогда как в Донбассе вроде бы вся военная группировка понимает язык, но топчется на месте, как стадо баранов – что особенно обидно украинскому генералитету, да до такой степени, что срываются на крик: «Петро, я ж тебе по-русски сказал – окопаться! Ты шо, по-русски не понимаешь?!», – написал на своей странице в Facebook депутат Госсовета России Руслан Бальбек. Он также добавил, что судьба монумента Суворова предречена, так как полководец не признавал «незалежную».

Как сообщал , кампания массового сноса памятников на Украине началась в апреле 2015 года, когда Верховная рада Украины поддержала в первом чтении и в целом законопроект «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 07.03.17

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