Отомстили: Киеве полководца Суворова «сослали» на задний двор

Публикации за 07.03.17

Суворовское училище в Киеве переименовали в военный лицей имени Богуна, а памятник русскому полководцу Александру Суворову собираются демонтировать.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в настоящий момент памятник полководцу закрыт баннером с изображением Ивана Богуна – соратника украинского гетмана Богдана Хмельницкого. При этом в администрации учебного заведения заявляют, что монумент Суворова будет в ближайшем времени перенесён на задний двор. Стоит отметить, что такая идея не пришлась по душе ни выпускникам, ни учащимся.

Прокомментировали ситуацию и в Крыму:

«Суворов водил в походы армию, состоящую из множества национальностей, не делал между ними различий и руководил войсками на русском языке, тогда как в Донбассе вроде бы вся военная группировка понимает язык, но топчется на месте, как стадо баранов – что особенно обидно украинскому генералитету, да до такой степени, что срываются на крик: «Петро, я ж тебе по-русски сказал – окопаться! Ты шо, по-русски не понимаешь?!», – написал на своей странице в Facebook депутат Госсовета России Руслан Бальбек. Он также добавил, что судьба монумента Суворова предречена, так как полководец не признавал «незалежную».

Как сообщал «Новый День», кампания массового сноса памятников на Украине началась в апреле 2015 года, когда Верховная рада Украины поддержала в первом чтении и в целом законопроект «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 07.03.17

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