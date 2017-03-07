Ялтинские «равшаны» и «джамшуты», строя «скандальную» высотку, топят горожан

Публикации за 07.03.17

Скандальная стройка в Ялте на улице Красных партизан преподносит новые сюрпризы.

Как уже сообщал «Новый День», в конце 2016 года жители близлежащих к строящейся высотке домов выступили категорически против ее возведения, так как она находится в опасной близости с другими строениями. Возмущение также вызвало отсутствие на тот момент укрепительных работ и уничтожение строителями забора, разделявшего жилые дома и строящийся объект.

Тем не менее, стройка продолжилась. И строители периодически задевают сеть коммуникаций, из-за чего происходит подтопление территории.

«После наших обращений о том, что не укреплен склон, они начали делать подпорную стенку, и залив бетон, начали засыпать грунт. Насыпав грунт, стали его утрамбовывать и повредили трубу», – прокомментировал ситуацию местный житель в видео, опубликованном в одной из социальных сетей блогером Сергеем Псаревым. Как уточнил мужчина – повреждения происходят из-за того, что «рабочие катаются по водопроводной трубе» на тракторе, которым и утрамбовывают грунт.

Возмущение у ялтинцев вызывает и позиция органов власти. В службе стройнадзора, по их словам, нарушений по данному объекту не выявляют, а из правительства республики жалобы отсылают на разбирательство в администрацию Ялты и другие инстанции, которые признают «соблюдение строительных норм» на строящейся высотке.

«Боишься за жизнь свою и близких, потому что это очень опасно. Мы с таким столкнулись впервые. Мало того, что они залезли на наш участок, засыпали нас грунтом, строительным мусором, теперь еще и просто топят нас», – говорит женщина, живущая рядом со строящимся объектом.

Один из жильцов сравнил строителей с персонажами известного комедийного шоу «Наша Russia» – Равшаном и Джамшутом (незадачливыми гастарбайтерами, которым никак не удается выполнить качественный ремонт – прим. «НД»), так как те не учатся на своих же ошибках, и снова повреждают коммуникации после того, как их отремонтируют специалисты ялтинского «Водоканала». А сам подход строителей к созданию сомнительного качества фундамента нарекли «новыми технологиями».

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 07.03.17

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