Жуйте релизы и не ждите ответа: в Севастополе не горят желанием посвящать СМИ в федеральные проекты

Публикации за 07.03.17

Чиновники Севастополя, курирующие информационную политику в правительстве города, не хотят сотрудничать со средствами массовой информации, даже если речь идет об освещении реализации важных федеральных проектов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такой вывод сделали в крымском корпункте российского телеканала «НТВ» после общения с местными чиновниками, которые, по сути, попытались переложить свои обязанности на сотрудников федеральных ведомств.

«Почему когда хочешь рассказать о федеральных проектах в Севастополе, то тебя морозят профильные местные информационщики, придумывают отмазки? А когда плюешь на все и набираешь номер пресс-секретаря федерального министра – вопрос решается за десять минут. Наверное, у федеральных пресс-служб времени больше для работы с федеральными каналами. Положительные сюжеты нужны, люди работу показать хотят», – посетовал у себя на странице в Facebook руководитель корпункта «НТВ» в Крыму, журналист Олег Крючков.

Пользователи соцсетей в комментариях к посту поспешили напомнить о недавнем случае с заместителем директора департамента приоритетных проектов правительства Севастополя Юлией Давыдовой, которая в одной из своих публикаций в Instagram предположила, что может именно в этом городе ей удастся «научиться пофигизму». Такое признание чиновницы тут же было расценено севастопольцами как отношение к своей работе.

В свою очередь корреспонденты РИА «Новый День» постоянно сталкиваются с отказами севастопольских ведомств в оперативных комментариях. Одним из любимых ответов местных чиновников на практически любой вопрос, за редким исключением, является: «Присылайте официальный запрос».

То есть, используется бюрократическая уловка для фактического отказа в комментариях.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 07.03.17

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