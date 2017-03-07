Крыму на строительство детских садов выделят около 3 миллиардов рублей

Публикации за 07.03.17

В 2017 году Крым получит на строительство модульных детских садов почти 3 миллиарда рублей. Об этом сегодня заявил глава республики Сергей Аксёнов в ходе селекторного совещания с министром образования и науки России Ольгой Васильевой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», средства будут выделены в рамках реализации федеральной целевой программы. «2,8 млрд рублей направляют на модульные детские сады, которых в этом году планируем поставить около 50. Сегодня требуется ваша поддержка по выделению средств. Кроме лицензирования, доведения до ГОСТов, кардинальных проблемных вопросов в сфере образования в Крыму нет», – цитирует пресс-служба правительства республики слова Аксёнова.

Планируется, что благодаря строительству дошкольных учреждений в текущем году очередь в детские сады полуострова будет сокращена на 5 тысяч человек.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 07.03.17

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