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Крым

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Публикации за 07.03.17

Симферопольцы жалуются на «ненужное» тепло в квартирах

Симферопольцы жалуются на «ненужное» тепло в квартирах

Жители Симферополя начали обращаться в администрацию города с просьбой отключить им отопление.

Как передает корреспондент РИА , по информации главы департамента городского хозяйства Симферополя Андрея Демина, по состоянию на 7 марта чиновники получили уже более 30 подобных обращений. Но решили придерживаться здравого смысла и не лишать квартиры симеропольцев отопления в связи с тем , что «погода готовит холодные сюрпризы».

«При относительно теплой погоде температура теплоносителя оказывается избыточной. Однако стоит учесть, что в ближайшее время, примерно с 15 марта, по прогнозу, вновь намечается снижение температуры», – цитирует «РИА Новости» Демина.

В администрации решили выйти из ситуации, временно снизив температуру подаваемого тепла.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 07.03.17

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