Банки бегут из Крыма и Севастополя

Публикации за 07.03.17

Банки стремительно сворачивают свои сети: Крым и Севастополь рискуют остаться без расчетных отделений и сберегательных касс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2016 году количество банковских отделений в России сократилось почти на 10%: – закрыто около 3,5 тысяч офисов. Максимальное сокращение банковских сетей на 40% произошло в Ингушетии. Причем, кавказская республика является регионом с самым низким количеством банковских отделений: сейчас их здесь всего 9.

Также пострадал Крым, который покидает все больше банков: количество их офисов на полуострове снизилось на четверть, а в Севастополе – почти на треть. Банки стремительно уходят в онлайн: дистанционные каналы банковского обслуживания больше не являются дополнительным сервисом для особо требовательных клиентов, они превратились в основной канал продаж.

При этом, обращают внимание специалисты, малый и средний бизнес ждет от современного интернет-банкинга упрощения пользовательских сценариев и отсутствия «лишних движений» при управлении счетом. «В течение десятилетней перспективы произойдет радикальное сокращение количества отделений – минимум в два раза. Соответственно, и количество банковских служащих будет стремительно сокращаться. – цитирует портал W-City.net эксперта рынка финансов, главу агентства «Борисов и партнеры» Василия Борисова. – Наступает эра идеальных банков – мобильных приложений, которые закроют все потребности и избавят пользователей от необходимости искать дополнительные опции на стороне».

Слова эксперта подтверждает и статистика. По данным Markswebb Rank&Report, количество интернет-потребителей банковских услуг в России составляет 35,3 млн человек – это почти 65% всех российских интернет-пользователей. Мобильным банком (приложениями для смартфонов и планшетов) пользуются уже свыше 18 млн человек. Однако эксперты сомневаются, что даже такое инновационное совершенствование банковской инфраструктуры окажет позитивное влияние на развитие предпринимательства в стране. «Мы фиксируем резкое сокращение малого и среднего бизнеса, особенно индивидуальных предпринимателей, – отмечает главный редактор портала W-City.net Тимофей Суровцев. – Губительный, варварский бизнес-климат привел к тому, что только за год в среднем по стране малый бизнес схлопнулся более чем на 15%, а в некоторых регионах – на все 30%».

Симферополь, Платон Ефимчук

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