В Симферополе пьяный лихач снёс общественную остановку с людьми (ВИДЕО, ФОТО)

Публикации за 09.03.17

В Симферополе водитель иномарки врезался в остановку – есть пострадавшие.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошёл накануне вечером на проспекте Победы. По словам очевидцев, водитель автомобиля Volvo, находился в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и протаранил остановку общественного транспорта. В результате аварии пострадали три человека, стоявшие на остановке. Две женщины с различными травмами были госпитализированы в больницу, третьему пострадавшему медики оказали помощь на месте.

«Летел со стороны Куйбышевского кольца на скорости, хотел объехать всех справа, ехал, мигал всем «уступите дорогу», начал заезжать в карман для остановки общ.трансп. зацепил правой стороной бордюр, снес один павильон остановки полностью и второй помял изрядно, лег на бок! Вылез через люк и сам толкнул свое авто (поставил на колоса)! Страшное зрелище», – написал в социальной сети очевидец происшествия.

Другие жители Симферополя также подтвердили, что водитель двигался на большой скорости. При этом, как утверждают родные пострадавших, в протоколе инспекторы записали, что автомобиль шёл со скоростью 70 километров в час. «А менты в протоколе записали, что он двигался со скоростью 70 км, ржачьно, и машину никто не переворачивал, просто смешно», – написал ещё один житель города.

Отметим, что до приезда машин ДПС и скорой помощи очевидцы, увидев водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения, чуть не устроили самосуд. Между тем, виновника спасли правоохранители, которые подоспели к месту аварии.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=3LZ8BjnZ0O8&rel=0">Video</a> .

Фото и видео из социальной сети

Симферополь, Анастасия Зук

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