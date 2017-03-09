Французским отельерам интереснее «санкционный» Крым, чем Грузия с Азербайджаном

Публикации за 09.03.17

Крымский комплекс «Mriya Resort & Spa» войдет в сеть гостиничных отелей французского оператора AccorHotels в рамках организации совместного предприятия с турецкой компанией Rixos Hotels.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крым вызвал бизнес-интерес у французских отельеров, даже несмотря на официальную позицию Франции о непризнании полуострова российской территорией, и поддержку санкций против России.

Примечательно, что на фоне интереса к «санкционному» Крыму, по информации «Ведомостей», отели Rixos в Грузии, Азербайджане и Казахстане в сделку компаний не вошли.

В то же время, вместе с крымской «Мрией» в сеть французов будут интегрированы еще 14 комплексов, расположенных в Турции, ОАЭ, Египте и Европе. Позже компании также перейдут три строящихся отеля Rixos в Дубае, Абу-Даби и на Мальдивах.

«Это партнерство дает нам множество преимуществ, позволяя нам стать ведущим курортным оператором на растущем рынке. Кроме того, мы делаем еще один шаг к цели – стать лучшим провайдером мультиуслуг, взяв под управление отели, расположенные в основных центрах развлечений», – заявил гендиректор AccorHotels Себастьян Базен о сделке с Rixos Hotels.

Напомним, в сентябре прошлого года крымский отель «Mriya Resort & Spa» в рамках премии «World Travel Awards» на итальянском острове Сардиния был признан одним из лучших отелей в Европе и лучшим spa-курортом России. Комплекс, открывшийся в с. Оползневое (Большая Ялта) в августе 2014 года, имеет пять звезд. Он спроектирован британским архитектором Норманом Фостером и профинансирован Сбербанком.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 09.03.17

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