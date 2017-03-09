Бахрейн и Китай собираются превратить Крым в рай для яхтсменов

Публикации за 09.03.17

Строительством яхтенных марин в Крыму заинтересовались крупные иностранные инвесторы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в настоящее время бизнесмены из Бахрейна и Китая изучают возможности строительства полноценных яхтенных марин на полуострове.

Предварительно, они готовы вложить деньги в реализацию 16-ти инфраструктурных проектов по всему полуострову, а общая сумма инвестиций может составить около 20 миллиардов евро. Окончательный ответ стороны озвучат на Ялтинском международном экономическом форуме, который состоится в апреле.

«Очень заинтересовалась делегация из Китая, – цитирует пресс-служба слова президента федерации парусного спорта Крыма Алексея Андруцкого. – Так же к этому проекту проявили живой интерес люди из окружения шейха Бахрейна».

Отметим, инвест-проект яхтенных марин был представлен на экономическом форуме в Сочи.

Как сообщал «Новый День», крупные международные яхтенные центры должны появиться в Балаклаве и Евпатории. При этом планируется, что марина под Севастополем станет конкурентом сочинской.

Балаклава, Анастасия Зук

Балаклава. Другие новости 09.03.17

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