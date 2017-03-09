Германия требует отчёт: Украина разворовала деньги, выделенные на детей Донбасса

Публикации за 09.03.17

На Украине расследуется дело о растрате 5 млн евро, выделенных Германией на восстановление Донбасса, в том числе на детские учреждения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», изначально планировалось, что на данные средства должны были пойти на восстановление инфраструктуры Донбасса и строительство или ремонт детских садов.

«Германия официально потребовала от киевского режима расследования факта кражи выделенных на восстановление Донбасса 5 млн.евро. Сумма, конечно, смехотворная и мизерная, но и ее умудрились разворовать. Грустно и печально», – сообщил на своей странице в Facebook экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

При этом пользователи сети отмечают, что таким образом в Германии «намекают, что и относительно других сумм могут возникнуть претензии».

Другие подчеркивают, что хищение особо цинично, так как деньги, по сути, украли у детей. «Ужасно и чудовищно! ведь эти деньги Германия выделяла и на ремонт детских садов», – отметили комментаторы.

Напомним, полиция Киева возбудила уголовное дело о хищении сотрудниками Министерства социальной политики и Украинского фонда социальных инвестиций денег, выделенных на восстановление социальной инфраструктуры в Донбассе.

Ранее сообщалось, что чиновники отчитались перед Германией об использовании 12,28 млн гривен, но на самом деле потратили чуть меньше 8 млн.

Как сообщил Азаров, сумма хищения намного больше и измеряется в европейской, а не в украинской валюте.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 09.03.17

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