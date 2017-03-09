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Публикации за 09.03.17

Остановки Симферополя «поумнеют» после расторжения договора с обслуживающей фирмой

Остановки Симферополя «поумнеют» после расторжения договора с обслуживающей фирмой

В администрации Симферополя намерены расторгнуть договор с фирмой, которая обслуживает остановки общественного транспорта в городе.

Как передает корреспондент РИА , чиновники намерены попрощаться с организацией и отказаться от ее услуг, так как, по их мнению, она «ненадлежащим образом исполняет свои обязанности в части содержания объектов транспортной инфраструктуры».

Такую позицию администрации, по информации пресс-службы, озвучил первый заместитель главы Александр Овдиенко.

В некачественном содержании видят и главное препятствие для реализации проекта по размещению в Симферополе так называемых «умных» остановок. Такие комплексы оборудованы камерами видеонаблюдения, светодиодным освещением в темное время суток, разъемами для подзарядки мобильных телефонов, а также бесплатный Wi-Fi.

Как уже сообщал «Новый День», первая «умная» остановка появилась на проспекте Кирова в сентябре 2016 года в качестве подарка городу. Всего инвестор предлагал разместить в Симферополе 20 подобных остановок.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 09.03.17

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