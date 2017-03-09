Крымским автовладельцам дали три месяца на деукраинизацию

Публикации за 09.03.17

Крымским водителям, работающим по найму, последний раз «по-доброму» напомнили о необходимости замены украинских водительских удостоверений на российские.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», с 1 июня текущего года за управление транспортом с украинскими правами на руках грозит крупный штраф.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил начальник ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.

По его словам, штрафовать будут не только автовладельцев, но и организации, которые принимают их на работу.

«На данный момент мы производим замену водительских удостоверений без экзаменов и без оплаты. Как оно будет дальше, я не могу вам сказать, но двери для замены водительского удостоверения у нас открыты», – заявил начальник ГИБДД Крыма.

Напомним, что замена водительских удостоверений украинского образца на российские, а также перерегистрация транспортных номерных знаков началась с марта 2014 года. В соответствии с Федеральным Конституционным законом от 21.03.2014 г. №6-ФКЗ этот процесс должен был завершиться к первому апреля прошлого года. Однако многие крымские автовладельцы по-прежнему используют старые права и номера.

Как ранее объяснял Анатолий Борисенко, медлительность связана с тем, что «эти номера действительны и с точки зрения международного законодательства, и с точки зрения украинского. На машинах с такими номерами можно ездить хоть в Европу, хоть на Украину. Кроме этого, украинско-крымские номера позволяют им (автовладльцам – прим. «НД») «бесчинствовать» в других российских регионах, так как штрафы им никто отправлять не будет».

Симферополь, Галия Шакирова

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