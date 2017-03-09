В Массандре мусорящих землевладельцев лишат «самого святого»

Публикации за 09.03.17

Поселок Массандра оказался завален мусором – местным чиновникам дали месяц на исправление ситуации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава администрации Ялты Андрей Ростенко обвинил в бездействии руководство поселка, по причине которого санитарная обстановка в Массандре находится в неудовлетворительном состоянии.

При этом, по его словам, в основном в поселке замусоренные участки находятся в собственности или пользовании физических и юридических лиц.

«Я даю вам месяц на ликвидацию этого безобразия. Но это не значит, что пахать должны наши коммунальные службы. Согласно законодательству Российской Федерации ответственность за содержание территорий несут их собственники или пользователи. А вести с ними работу должны местные территориальные органы», – цитирует «ЮгЯлта» Ростенко.

При этом Ростенко дал подчиненным задание выявить самых «упертых» владельцев участков, которые отказываются приводить свои территории в порядок и убирать на них мусор, и вынес ультиматум: не будет порядка – не будет участков. По его мнению, в таких случаях следует рассмотреть возможность возвращения земель в муниципальную собственность.

«Если нужно построить в городе детский сад или школу, или дом для отселения людей из аварийного жилья, то земельный участок днем с огнем не найдешь – все уже давно поделено. Но посмотришь, а у нас столько территорий, которые никем не используются и просто стоят в заброшенном и захламленном состоянии», – посетовал он.

По словам Ростенко, чиновники представляющие администрацию в поселках, должны подготовить реестры недобросовестных землепользователей.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 09.03.17

Крымским автовладельцам дали три месяца на деукраинизацию. / Остановки Симферополя «поумнеют» после расторжения договора с обслуживающей фирмой. / Германия требует отчёт: Украина разворовала деньги, выделенные на детей Донбасса. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»