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Публикации за 09.03.17

Фашистский «подарочек» с того света встанет правительству Севастополя в 800 тысяч / Говорят, на «коррупционность» уже проверили

Фашистский «подарочек» с того света встанет правительству Севастополя в 800 тысяч Говорят, на «коррупционность» уже проверили

Чиновники Севастополя потратят без малого миллион рублей, чтобы ликвидировать очередное «эхо войны».

Как передает корреспондент РИА , в 786 тысяч рублей обойдется местному бюджету уничтожение авиабомбы времен Великой Отечественной войны, обнаруженной накануне на Мекензиевых горах.

Именно в такую стоимость оценили мероприятия по обеспечению безопасности людей и ликвидации снаряда в департаменте безопасности и противодействия коррупции правительства Севастополя.

Примечательно, что в основном бюджете города на это средств не оказалось – чиновники предложили задействовать средства резервного фонда.

Комментируя необходимость «влезть» в резервный фонд, врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников сослался на то, что саперы довольно часто находят на территории города взрывоопасные предметы, поэтому в будущем следует предусмотреть «определенную сумму средств на эти цели» в самом бюджете.

К слову, специалисты решили уничтожить снаряд прямо на том же месте где его и обнаружили, так как его возможную транспортировку на полигон признали небезопасной. Для подрыва бомбы, по информации издания «Новости Севастополя», используют саркофаг.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 09.03.17

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