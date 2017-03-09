Крымские виноделы вернулись к производству некреплёного Кагора

Публикации за 09.03.17

ФГУП «ПАО Массандра» Управления делами Президента РФ приступает к производству некреплёного кагора, который будет использоваться во время церковных служб в храмах Крыма.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», первые 6 тысяч декалитров церковного вина без спирта уже хранятся в заводских подвалах.

Новое вино создано из винограда сортов «саперави» и «бастардо», собранного вручную, без добавления спирта. Для получения напитка технологи завода применили два приёма: один – от производства кагора, второй – от производства малаги.

«Технология его создания такова, что аналогов ей однозначно в мире нет», – цитирует пресс-служба завода гендиректора предприятия Янину Павленко.

По её словам осенью прошлого года на предприятии были сделаны первые 6 тысяч декалитров.

«Я уверена, что оно будет востребовано, поскольку таинство причастия совершают не только взрослые, но и дети», – заявила директор винзавода.

Пресс-служба завода отмечает, что образцы некреплёного кагора, произведенного в «Массандре» ещё до революции до сих пор хранятся в энотеке. В советский период стали готовить кагоры уже с добавлением спирта, так как эта технология менее затратна и трудоёмка.

Новое вино планируется выпустить к Пасхе. Известно, что его производство уже благословил глава Симферопольской и Крымской епархии Митрополит Лазарь.

Ялта, Галия Шакирова

Ялта. Другие новости 09.03.17

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