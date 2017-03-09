На Украине били друг другу лица за «духовное наследие» Тараса Шевченко

Публикации за 09.03.17

В 203-ю годовщину Тараса Шевченко, «учившего людей жить в мире», на его могиле на Тарасовой горе в Каневе подрались активисты трёх политических партий.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый день», представители «Гражданского корпуса» и «Свободы» не пустили активистов «Украинского выбора» к памятнику Тарасу Шевченко, чтобы возложить цветы.

Около 50-ти членов «Украинского выбора» прибыли к могиле поэта для возложения цветов. На автобусе они объехали гору с другой стороны и высадились с тыльной стороны музея. Увидев это, украинские националисты заблокировали дорогу живой цепью, выкрикивая «Долой!», «Позор!».

Попытки пройти до музейного комплекса и памятника Шевченко также не увенчались успехом. Представители «Гражданского корпуса» и «Свободы» применили физическую силу и вытолкали оппонентов обратно к автобусу.

«Мы заблокировали мероприятие пророссийской, сепаратистской партии «Украинский выбор» на Тарасову гору. Они объяснили, что хотят положить цветы к могиле. Но мы считаем, что подобные подонки не имеют права ступать на эту землю. Сейчас идёт война в Украине, а они своей политикой поддерживают российского оккупанта», – цитируют украинские СМИ националиста Евгения Свиридова.

После получасовых споров партийцы «Украинского выбора» уехали ни с чем.

Между тем, сегодня в Симферополе цветы к памятнику поэту могли принести все желающие. В мероприятии, посвящённом памяти Тараса Шевченко, приняли участие представители украинской, русской и белорусской общин Крыма.

«Тарас Григорьевич Шевченко для всего славянского мира является … выдающимся человеком, который внёс неоценимый вклад в искусство. Он учил людей жить дружно, под мирным небом, без кровопролитных войн, и мы обязаны об этом помнить», – цитируют РИА «Новости» главу Украинской общины Крыма Олега Усика.

Симферополь, Оксана Мурзина

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