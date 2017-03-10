Севастополь в шаге от «топ-10» экологически худших регионов РФ / Крым «потерял» три строчки в рейтинге

Публикации за 10.03.17

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» представила очередной «Экологический рейтинг субъектов РФ» по итогам зимы 2016 – 2017 года.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый день», Крым оказался на 64-м месте. При этом по сравнению с итоговым рейтингом за 2016 год полуостров опустился на три строчки.

Севастополь в новом исследовании располагается ещё ниже – на 73-й позиции из 85.

«Ещё немного и Севастополь окажется в десятке худших городов России с точки зрения экологии», – заявил агентству «Новый День» директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов.

По его словам, в Крыму целый букет экологических проблем: состояние очистных сооружений, мусор, плохое качество питьевой воды и стихийный захват природоохранных территорий.

«В Феодосии на очистных песок для фильтрации не менялся с 1977 года, ливневая, а по сути, «фекальная» канализация в самом центре города, возле музея Айвазовского. В Керчи полигон бытовых отходов располагается над городом. И такие проблемы по всему полуострову», – рассказывает эколог, отмечая, что при этом состояние атмосферного воздуха и природного биоразнообразия удовлетворительное. А вот социально-экономический и промышленный индексы достаточно низкие.

По мнению экологов, самая лучшая обстановка наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбовской области, Республике Алтай и Алтайском крае.

В топ-10 худших регионов попали Иркутская, Курганская, Ленинградская, Московская, Оренбургская, Свердловская, Тверская, Челябинская, области, Еврейская автономная область и Республика Бурятия.

Рейтинг «Зелёного патруля» рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона 4 раза в год.

При его составлении оценивается состояние атмосферы, воды и почвы, биоресурсов, отношение к экологическим проблемам властей и общества, уровень экологического образования, внедрение природоохранных технологий на предприятиях, состояние хранилищ бытовых и промышленных отходов и другие аспекты.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 10.03.17

15 тысяч крымчан с «проблемными» документами остаются без компенсаций по украинским вкладам. / 10 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Следком: полицейская, сбившая в Крыму велосипедистку, была пьяна. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»