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Крым

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Публикации за 10.03.17

Крымские дороги пообещали привести в порядок к середине апреля

Крымские дороги пообещали привести в порядок к середине апреля

Крымские дороги пообещали привести в относительный порядок к середине апреля. Об этом вице-премьер РК Виталий Нахлупин.

Как передает корреспондент РИА , больше всего дефектов отмечено на межмуниципальных дорогах: отремонтировать, в том числе и капитально, необходимо около 50 тысяч квадратных метров.

Напомним, в 2017 году контракт с генподрядчиком – с ГУПом «Крымавтодор» заключен на 1 миллиард 837 миллионов рублей. 41% от этой суммы планируется потратить на ямочный ремонт. Охватить предполагается 585 тысяч квадратных метров. Сначала работы будут проведены на региональных дорогах, и только потом дорожники возьмутся за межмуниципальные.

Нахлупин заявил, что работа уже идет и пообещал, что до 15 апреля основные дефекты на межмуниципальных дорогах будут устранены. С региональными дорогами проще – половина дефектов уже ликвидирована, осталось, по словам вице-премьера, привести в порядок еще около 7 тысяч квадратных метров. «Есть уверенность, что до 1 апреля все ремонты будут закончены», – завил Нахлупин, добавив, что жители полуострова смогут присылать фотографии ям и повреждений на дорогах на специальный сайт – для оперативного информирования Службы автомобильных дорог Крыма.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 10.03.17

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