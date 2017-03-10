Украина vs Россия: международный суд ООН завершил первые слушания по Донбассу и Крыму

Публикации за 10.03.17

Международный суд ООН завершил первые слушания по иску Украины к России. Украинская делегация требует привлечь РФ к ответственности за нарушение в Крыму и Донбассе двух конвенций – о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации. Москва заявляет, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, а в Крыму права человека соблюдаются.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинскую сторону представляют четыре американских юриста, двое из них в свое время выступали по делу ЮКОСа, но не добились успеха. Опыт участия в процессах Международного суда ООН в Гааге есть только у одного из юристов, нанятых Киевом.

Интересы России защищают юристы из Франции, Великобритании и Германии. Двое выступали на стороне РФ в Международном суде ООН и по иску Грузии, в 2008 году обвинившей российские власти в дискриминации грузинского населения на территории Абхазии и Южной Осетии. Адвокатам удалось добиться решения, удовлетворившего Москву: суд счел, что стороны не исчерпали все возможности досудебного урегулирования спора, и отказался рассматривать дело по существу.

Разбирательство по иску Украины, скорее всего, будет долгим, отмечает «Коммерсант». Рассмотрение может занять от четырех до шести лет. Но в ближайшие месяцы суд либо удовлетворит, либо отклонит требование Украины ввести в отношении России временные обеспечительные меры.

Напомним, Киев требует обеспечить эффективный контроль российско-украинской границы на всем ее протяжении, ограничить российскую помощь властям ДНР и ЛНР, а также снять запрет на функционирование в Крыму Меджлиса крымскотатарского народа (его деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ) и отменить ограничения на преподавание в образовательных учреждениях полуострова на украинском языке.

Представители российской делегации в ответ заявляют, что выдвинутые Украиной обвинения находятся за пределами юрисдикции суда, а РФ вообще не может являться стороной внутриукраинского конфликта. Отметим, что Москва передала в Международный суд ООН 800-страничное досье о конфликте в Донбассе, материалы которого подтверждаются открытыми информационными источниками, в том числе украинскими СМИ.

Российская сторона отвергает и заявления о дискриминации крымских татар и этнических украинцев, проживающих в Крыму, подчеркивая, что Украина не смогла привести первичные доказательства в поддержку ее утверждений о запугивании по этническому признаку.

На практике срок рассмотрения вопроса о применении обеспечительных мер составляет от одного до двух месяцев. С начала функционирования Международного суда ООН подобные временные меры были применены в каждом третьем деле. «Однако на практике временные меры, применяемые судом, редко в полном объеме исполняются государствами»,– цитирует «Ъ» старшего юриста BGP Litigation Антона Помазана.

У суда, по сути, нет механизма контроля за выполнением временных мер: копия постановления об их введении направляется в Совбез ООН, но он не может заставить то или иное государство соблюдать эти предписания. Впрочем, несоблюдение предписаний авторитетного международного суда чревато для государств серьезными имиджевыми потерями.

9 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия, как участник разбирательства, будет признавать решение суда.

Гаага, Платон Ефимчук

Гаага. Другие новости 10.03.17

Крымские дороги пообещали привести в порядок к середине апреля. / Севастополь в шаге от «топ-10» экологически худших регионов РФ. Крым «потерял» три строчки в рейтинге. / 15 тысяч крымчан с «проблемными» документами остаются без компенсаций по украинским вкладам. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»