В Симферополе на пожаре погибли три человека

Публикации за 10.03.17

Из-за возгорания в симферопольской пятиэтажке погибли три человека.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошёл сегодня ночью. По какой причине произошло возгорание, выясняют эксперты.

«В 01.43 поступило сообщение о пожаре в одной из квартир по улице Мичурина. Площадь пожара в комнате квартиры на четвертом этаже составила 5 квадратных метров. По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за нарушения пожарной безопасности в быту, однако более точные данные будут установлены позже», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МЧС Крыма. Вели ли погибшие асоциальный образ жизни или характеризовались, как благополучные жильцы, выяснить не удалось.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 10.03.17

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