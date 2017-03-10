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Крым

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Публикации за 10.03.17

В должности главного архитектора Крыма официально утвердили специалиста из Москвы

В должности главного архитектора Крыма официально утвердили специалиста из Москвы

На должность главного архитектора Крыма официально назначена Анна Царева.

Как передает корреспондент РИА , соответствующий указ Сергея Аксенова опубликован на портале правительства республики.

Новый главный архитектор будет полностью подконтролен главе Крыма. Ранее эта должность входила в штат Министерства строительства и архитектуры Крыма и совмещалась с исполнением обязанностей заместителя главы ведомства.

Аксенов решил переподчинить главного архитектора напрямую себе, после того как предыдущий чиновник на этой должности – Владимир Кузнецов, завалил работу в вверенной ему сфере, в том числе не достигнув никаких результатов в формировании плана действий по демонтажу незаконных строений в прибрежной зоне. По мнению главы Крыма, если архитектор будет подчиняться непосредственно ему, на полуострове удастся достичь большей эффективности и оперативности в решении отраслевых проблем.

Для внесения правок в штат Министерства строительства и архитектуры, Госсовет Крыма утвердил поправку в закон и изменил наименование должности в Реестре должностей госслужбы РК.

Как уже сообщал «Новый День», Сергей Аксенов анонсировал назначение Анны Царевой, ранее работавшей в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, в конце декабря 2016 года, после заявления об отставке Владимира Кузнецова. Среди ее главных задач Аксенов назвал «изменение архитектурного облика» Крыма, «решение вопросов с самовольным строительством» и «обеспечение республики градостроительной документацией».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 10.03.17

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