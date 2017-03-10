В должности главного архитектора Крыма официально утвердили специалиста из Москвы

Публикации за 10.03.17

На должность главного архитектора Крыма официально назначена Анна Царева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий указ Сергея Аксенова опубликован на портале правительства республики.

Новый главный архитектор будет полностью подконтролен главе Крыма. Ранее эта должность входила в штат Министерства строительства и архитектуры Крыма и совмещалась с исполнением обязанностей заместителя главы ведомства.

Аксенов решил переподчинить главного архитектора напрямую себе, после того как предыдущий чиновник на этой должности – Владимир Кузнецов, завалил работу в вверенной ему сфере, в том числе не достигнув никаких результатов в формировании плана действий по демонтажу незаконных строений в прибрежной зоне. По мнению главы Крыма, если архитектор будет подчиняться непосредственно ему, на полуострове удастся достичь большей эффективности и оперативности в решении отраслевых проблем.

Для внесения правок в штат Министерства строительства и архитектуры, Госсовет Крыма утвердил поправку в закон и изменил наименование должности в Реестре должностей госслужбы РК.

Как уже сообщал «Новый День», Сергей Аксенов анонсировал назначение Анны Царевой, ранее работавшей в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, в конце декабря 2016 года, после заявления об отставке Владимира Кузнецова. Среди ее главных задач Аксенов назвал «изменение архитектурного облика» Крыма, «решение вопросов с самовольным строительством» и «обеспечение республики градостроительной документацией».

Симферополь, Леонид Маковецкий

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