В Евпатории нашли тайник с оружием

Публикации за 10.03.17

На окраине Евпатории обнаружили схрон с оружием и боеприпасами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сотрудники ФСБ нашли тайник, присыпанный песком в одной из комнат заброшенного деревянного строения. Из хранилища были изъяты гранаты, магазины к автомату Калашникова и электродетонаторы.

«Взрывотехническое и баллистическое исследование подтвердило, что изготовленные промышленным способом три электродетонатора военного назначения, содержащая 50-56 граммов тротила ручная граната Ф-1, снаряженные в четыре сменных коробчатых магазина 120 патронов к боевому нарезному огнестрельному оружию калибра 5,45 мм относятся к боеприпасам», – сообщили в пресс-службе пограничного управления Крыма.

В настоящее время, правоохранители ищут хозяев тайника.

Евпатория, Анастасия Зук

Евпатория. Другие новости 10.03.17

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