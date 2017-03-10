В Евпатории нашли тайник с оружием

На окраине Евпатории обнаружили схрон с оружием и боеприпасами.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сотрудники ФСБ нашли тайник, присыпанный песком в одной из комнат заброшенного деревянного строения. Из хранилища были изъяты гранаты, магазины к автомату Калашникова и электродетонаторы.
«Взрывотехническое и баллистическое исследование подтвердило, что изготовленные промышленным способом три электродетонатора военного назначения, содержащая 50-56 граммов тротила ручная граната Ф-1, снаряженные в четыре сменных коробчатых магазина 120 патронов к боевому нарезному огнестрельному оружию калибра 5,45 мм относятся к боеприпасам», – сообщили в пресс-службе пограничного управления Крыма.
В настоящее время, правоохранители ищут хозяев тайника.
Евпатория, Анастасия Зук
Евпатория. Другие новости 10.03.17
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